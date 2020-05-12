Татьяна Голикова: «Летом жизнь наладится»

Возвращение граждан страны к нормальной жизни после пандемии зампред правительства не исключает уже летом. Но Татьяна Голикова обусловила это необходимостью соблюдения всех ограничений по противодействию инфекции.

«Очень надеемся, что летом жизнь наладится, и мы будем чаще контактировать друг с другом», - сказала Голикова на брифинге.

И предупредила, что в тех регионах, где в минувшие праздничные дни массово нарушались ограничительные требования, высока вероятность роста числа заразившихся коронавирусом.

Некоторые российские регионы ограничения, введенные в связи со вспышкой заболеваемости COVID-19, потихоньку смягчают. Так, по сообщению «Интерфакса», в Кировской области со вторника получили разрешение на работу непродовольственные магазины площадью не более 400 квадратных метров при ограничении числа покупателей, одновременно находящихся в помещении, а также открытые рынки. Разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе при соблюдении социальной дистанции. На схожие послабления пошли власти Самарской области. Заниматься спортом на улице вновь могут и жители Чувашии - при условии совместных занятий не более двух человек на расстоянии не менее пяти метров. Гулять тоже можно, но не более двух человек вместе. А в Оренбургской области разрешение возобновить работу получили стоматологические клиники.

Пропускная система полностью или частично отменяется в Татарстане и Башкирии. В последней закрыт сайт, на котором требовалось оформлять пропуска на автомобили, и теперь жители Башкирии могут ездить на машинах без регистрации на этом ресурсе. Кроме того, там разрешено гулять в парках и скверах при соблюдении социальной дистанции и масочного режима. А в Татарстане с 12 мая отменена система смс-пропусков и справок от работодателя, открылись детские сады и ЗАГСы, отменен запрет на посещение парков. Впрочем, в подавляющем большинстве случаев все эти послабления не касаются людей старше 65 лет или страдающих хроническими заболеваниями.

В Москве возобновить деятельность разрешено пока только промышленным предприятиям и стройкомплексу. Это дало возможность вернуться к работе примерно полумиллиону граждан. В первый день ослабления ограничений почти на 200 тысяч выросло количество автомобилей на столичных улицах, а также число пассажиров общественного транспорта.

За отсутствие масок и перчаток пока не штрафуют.

