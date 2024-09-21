Бакальчук пообещала заботиться о семьях погибших при стрельбе у офиса Wildberries
Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук пообещала заботиться о семьях погибших в результате стрельбы около офиса компании.
Об этом она сообщила в видео, размещенном в ее Telegram-канале. Бакальчук сообщила, что похороны погибших прошли на их родине, в Ингушетии.
«Слов нет, чтобы выразить насколько ужасно происходящее… Гибель ребят — это огромная трагедия не только для их семей, но и для всех сотрудников нашей компании и для меня лично», - сказала предпринимательница.
Бакальчук подчеркнула, что погибшие были настоящими героями, которые бросились под пули, чтобы защитить жизни других людей. Руководство компании сделает все возможное, чтобы семьи этих сотрудников чувствовали заботу о себе.
Утром 18 сентября произошло нападение на головной офис компании Wildberries, в результате которого два человека погибли и несколько получили ранения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мальчик умер после отказала скорой приехать на вызов в Красноярском крае
- В Словакии увеличат налог на книги, потому что их покупают обеспеченные люди
- Во Франции утвердили новый состав правительства
- В МИД РФ исключили участие России в «саммитах мира» по Украине
- В Узбекистане приняли поправки о «нежелательных иностранцах»
- СМИ: Арестованные по делу о стрельбе у офиса Wildberries хотят пойти на СВО
- Двое детей в Красноярском крае умерли из-за отравления неизвестным веществом
- Сахар подорожал до рекордных значений
- ЕГЭ по профильным предметам хотят сделать обязательным для поступающих в педвузы
- Локальный режим ЧС объявлен в Тихорецком районе Кубани
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru