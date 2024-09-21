Бакальчук пообещала заботиться о семьях погибших при стрельбе у офиса Wildberries

Об этом она сообщила в видео, размещенном в ее Telegram-канале. Бакальчук сообщила, что похороны погибших прошли на их родине, в Ингушетии.

«Слов нет, чтобы выразить насколько ужасно происходящее… Гибель ребят — это огромная трагедия не только для их семей, но и для всех сотрудников нашей компании и для меня лично», - сказала предпринимательница.

Бакальчук подчеркнула, что погибшие были настоящими героями, которые бросились под пули, чтобы защитить жизни других людей. Руководство компании сделает все возможное, чтобы семьи этих сотрудников чувствовали заботу о себе.

Утром 18 сентября произошло нападение на головной офис компании Wildberries, в результате которого два человека погибли и несколько получили ранения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

