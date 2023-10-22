ТАСС: бойца ММА Якубова задержали за оправдание терроризма

Сотрудники полиции задержали бойца смешанного стиля (ММА) Ильяса Якубова за оправдание терроризма. Об этом в беседе с ТАСС заявила старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.

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По данным следствия, в октябре Якубов выложил в своих социальных сетях видео, где высказался за оправдание терроризма. Спортсмена объявили в федеральный розыск.

Возбуждено уголовное дело по статье об оправдании террористической деятельности с использованием интернета. 31-летнему Якубову грозит семь лет тюрьмы.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении спортсмена под стражу.

Ранее сообщалось, что на острове Пхукет в Таиланде задержали российского бойца ММА Хусейна Асхабова и его младшего брата. Их заподозрили в избиении и ограблении гражданина Италии, отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
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