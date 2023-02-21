МВД связало убийство президента NFC по грэпплингу с костюмом «Гарри Поттера». Видео

Убийство президента NFC по MMA и грэпплингу в дагестанском Дербенте Видади Марданова может иметь связь со скандальным выходом на ринг бойца Гаджи Неврузова в костюме волшебника из «Гарри Поттера». Такую версию озвучили в министерстве внутренних дел Дагестана.

Многократный чемпион мира по джиу-джитсу и грэпплингу Марданов был застрелен в ночь на 21 февраля. Как уточнили в МВД республики, в ходе конфликта между группой лиц, один из участников стычки несколько раз выстрелил из ружья в оппонентов. Однако из-за рикошета пуля угодила в его товарища – 36-летнего Марданова.