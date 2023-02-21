МВД связало убийство президента NFC по грэпплингу с костюмом «Гарри Поттера». Видео
Убийство президента NFC по MMA и грэпплингу в дагестанском Дербенте Видади Марданова может иметь связь со скандальным выходом на ринг бойца Гаджи Неврузова в костюме волшебника из «Гарри Поттера». Такую версию озвучили в министерстве внутренних дел Дагестана.
Многократный чемпион мира по джиу-джитсу и грэпплингу Марданов был застрелен в ночь на 21 февраля. Как уточнили в МВД республики, в ходе конфликта между группой лиц, один из участников стычки несколько раз выстрелил из ружья в оппонентов. Однако из-за рикошета пуля угодила в его товарища – 36-летнего Марданова.
Подозреваемый уже задержан. Как отметили в МВД, эпатажный выход на бой дагестанского спортсмена вызвал всплеск негативных эмоций у части земляков-болельщиков. Мнения на это счёт разделились практически поровну, и противостояние оппонентов привело к трагедии. МВД Дагестана распространило видео момента стрельбы.
Грэпплинг – молодое единоборство, которое сформировалось в конце 20 века. Оно представляет собой разновидность борьбы, правила которой кардинально отличаются от других единоборств.
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