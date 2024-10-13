Тащивший по полу студентку педагог стал фигурантом уголовного дела

В Хабаровске на педагога завели уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.

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В интернете появилось видео, на котором преподаватель Хабаровского техникума транспортных технологий, схватив одну из студенток за руку, волоком по полу пытается прогнать ее из аудитории. Причины конфликта из записи не ясны. В соцсетях написали, что студентки не в первый раз выводят педагога из себя - он давно жаловался и даже писал на учениц несколько докладных.

СУСК региона инициировало производство процессуальной проверки о халатности.

Ранее обозвавший детей щенками российский учитель лишился работы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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