Тащивший по полу студентку педагог стал фигурантом уголовного дела
В Хабаровске на педагога завели уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщает СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.
В интернете появилось видео, на котором преподаватель Хабаровского техникума транспортных технологий, схватив одну из студенток за руку, волоком по полу пытается прогнать ее из аудитории. Причины конфликта из записи не ясны. В соцсетях написали, что студентки не в первый раз выводят педагога из себя - он давно жаловался и даже писал на учениц несколько докладных.
СУСК региона инициировало производство процессуальной проверки о халатности.
Ранее обозвавший детей щенками российский учитель лишился работы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru