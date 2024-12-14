Тарифы ЖКХ в России вырастут на 11,9% летом 2025 года
14 декабря 202414:40
Летом 2025 года тарифы ЖКХ повысятся на 11,9%, сказал зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
По его словам, в ряде регионов рост тарифов ЖКУ может превысить средние значения.
Колунов добавил, что повышения тарифов не избежать, передает РИА Новости.
Ранее в Госдуме анонсировали изменения в сфере ЖКХ с 1 марта 2025 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru