Тарифы ЖКХ в России вырастут на 11,9% летом 2025 года

Летом 2025 года тарифы ЖКХ повысятся на 11,9%, сказал зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

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По его словам, в ряде регионов рост тарифов ЖКУ может превысить средние значения.

Колунов добавил, что повышения тарифов не избежать, передает РИА Новости.

Ранее в Госдуме анонсировали изменения в сфере ЖКХ с 1 марта 2025 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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