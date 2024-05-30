Министры туризма и ЖКХ Крыма ушли в отставку

«Провел встречу с... Сергеем Олеговичем Донцом. По итогам Сергей Олегович написал заявление об увольнении по собственному желанию», — написал руководитель республики, добавив, что это решение было принято в рамках плановой ротации кадров.

Должность министра ЖКХ займет глава ресурсоснабжающей компании «Вода Крыма» Максим Новик.

Кроме того, в отставку ушел министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. Аксенов подчеркнул, что чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию. Министра заменит экс-замначальника организационного управления аппарата Госсовета Крыма Сергей Ганзий.

