Министры туризма и ЖКХ Крыма ушли в отставку
Министр ЖКХ Крыма Сергей Донец покинул свой пост. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«Провел встречу с... Сергеем Олеговичем Донцом. По итогам Сергей Олегович написал заявление об увольнении по собственному желанию», — написал руководитель республики, добавив, что это решение было принято в рамках плановой ротации кадров.
Должность министра ЖКХ займет глава ресурсоснабжающей компании «Вода Крыма» Максим Новик.
Кроме того, в отставку ушел министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. Аксенов подчеркнул, что чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию. Министра заменит экс-замначальника организационного управления аппарата Госсовета Крыма Сергей Ганзий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru