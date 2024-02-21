Износ коммунальной инфраструктуры ряда регионов России доходит до 80%
Износ коммунальной инфраструктуры в ряде российских регионов доходит до 80%. Об этом заявил глава Минстроя РФ Ирека Файзуллина на правительственном часе в Совете Федерации, сообщает РИА Новости.
По его словам, изношенность коммунальной инфраструктуры является одной из ключевых проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Министр подчеркнул, что средний по стране износ сетей в регионах составляет 40%.
«В настоящее время стоит задача довести уровень модернизации ежегодного износа хотя бы до четырех процентов», - рассказал Файзуллин.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин назвал ЖКХ одной из отсталых, но перспективных отраслей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru