Износ коммунальной инфраструктуры ряда регионов России доходит до 80%

Износ коммунальной инфраструктуры в ряде российских регионов доходит до 80%. Об этом заявил глава Минстроя РФ Ирека Файзуллина на правительственном часе в Совете Федерации, сообщает РИА Новости.

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По его словам, изношенность коммунальной инфраструктуры является одной из ключевых проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Министр подчеркнул, что средний по стране износ сетей в регионах составляет 40%.

«В настоящее время стоит задача довести уровень модернизации ежегодного износа хотя бы до четырех процентов», - рассказал Файзуллин.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин назвал ЖКХ одной из отсталых, но перспективных отраслей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
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