Износ коммунальной инфраструктуры ряда регионов России доходит до 80%

По его словам, изношенность коммунальной инфраструктуры является одной из ключевых проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Министр подчеркнул, что средний по стране износ сетей в регионах составляет 40%.

«В настоящее время стоит задача довести уровень модернизации ежегодного износа хотя бы до четырех процентов», - рассказал Файзуллин.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин назвал ЖКХ одной из отсталых, но перспективных отраслей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

