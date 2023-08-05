Танкер «Сиг» остался на плаву после атаки у Керченского пролива

Отмечается, что поступления воды внутрь нет, машинное отделение «задраено». Ведомство подчеркнуло, что загрязнения окружающей среды также нет. Добавляется, что работы планируется провести 6 августа после доставки нужных материалов, необходимых для заделки пробоины.

«Работают водоотливные средства. Экипаж в порядке», - говорится в сообщении.

Ранее, 5 августа, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина может получить экологическую катастрофу, которая станет ответом на атаку дронами танкера «Сиг» в Керченском проливе, сообщает «Радиоточка НСН».

