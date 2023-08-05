Танкер «Сиг» остался на плаву после атаки у Керченского пролива
Танкер «Сиг» остался на плаву после того, как получил пробоину с правого борта в районе машинного отделения в результате атаки у Керченского пролива. Об этом сообщил Росморречфлот в своем Telegram-канале.
Отмечается, что поступления воды внутрь нет, машинное отделение «задраено». Ведомство подчеркнуло, что загрязнения окружающей среды также нет. Добавляется, что работы планируется провести 6 августа после доставки нужных материалов, необходимых для заделки пробоины.
«Работают водоотливные средства. Экипаж в порядке», - говорится в сообщении.
Ранее, 5 августа, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина может получить экологическую катастрофу, которая станет ответом на атаку дронами танкера «Сиг» в Керченском проливе, сообщает «Радиоточка НСН».
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