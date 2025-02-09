Росморречфлот: Мазута в качестве груза на севшем на мель судне на Сахалине нет

Уточняется, что судно загружено 1 000 тонн угля.

На борту судна в качестве топлива находится 54 тонны дизеля и 706 тонн мазута. Топливо размещено в подвесных танках, и, по текущим данным, угрозы для разлива топлива нет.

Так же отмечается, признаков разлива нефтепродуктов или загрязнения акватории не обнаружено.

15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение российские танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Один моряк погиб, 27 спасли, при этом в Черное море вылилось около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Президент РФ Владимир Путин назвал это происшествие одним из самых серьезных вызовов в области экологии за последние годы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

