Таможенники в Сочи отправили конфискованные автомобили на нужды СВО

В сообщении говорится, что речь идёт о машинах, которые ввозились из Абхазии в Россию с нарушением таможенного законодательства. Это Nissan Skyline, Nissan Elgrand, Toyota Alphard и ВАЗ-2107, которые были изъяты на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни, а затем обращены в собственность государства.

В ведомстве уточнили, что кроме автомобилей таможенники отправили в зону СВО изъятые на российско-абхазской границе более пяти тысяч пачек сигарет, 93 рулона ткани и 50 мешков гипсовой штукатурки.

Ранее Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) иск о конфискации в доход страны двух российских самолетов Ан-148-100Е, сообщает Ura.ru.

