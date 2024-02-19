Таможенники в Сочи отправили конфискованные автомобили на нужды СВО
Таможенники в Сочи отправили в зону специальной военной операции четыре автомобиля, которые были конфискованы на российско-абхазской границе, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
В сообщении говорится, что речь идёт о машинах, которые ввозились из Абхазии в Россию с нарушением таможенного законодательства. Это Nissan Skyline, Nissan Elgrand, Toyota Alphard и ВАЗ-2107, которые были изъяты на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни, а затем обращены в собственность государства.
В ведомстве уточнили, что кроме автомобилей таможенники отправили в зону СВО изъятые на российско-абхазской границе более пяти тысяч пачек сигарет, 93 рулона ткани и 50 мешков гипсовой штукатурки.
Ранее Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) иск о конфискации в доход страны двух российских самолетов Ан-148-100Е, сообщает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru