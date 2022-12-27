Тамара Глоба назвала середину 2023 года поворотным моментом для РФ и мира
Астролог Тамара Глоба заявила, что 2023 год станет годом разворота к новой политике, финансам и новому курсу в целом, сообщает РИА Новости.
По её словам, конец 2022 года и начало следующего станет временем, «когда будет посеяно больше всего проблем, связанных и с военными конфликтами, и с вопросами здоровья», а поворотным моментом станет середина 2023 года.
«Важным, поворотным моментом для России и мира станет середина 2023 года. По-прежнему большую роль будут играть старая дипломатическая политика и соглашения между странами, но в конце октября рухнут многие договоренности, которые складывались в течение последних восьми лет. Процесс выстраивания новой политики даст плоды уже в конце года», - заключила Глоба.
Ранее председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предположил, что в 2023 году в США может вспыхнуть гражданская война, после которой Илон Маск станет президентом в части штатов, закреплённых за республиканцами, сообщает RT.
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