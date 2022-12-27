Илон Маск назвал «абсурдом» предсказания Дмитрия Медведева на 2023 год
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что прогнозы заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева на 2023 год демонстрируют поразительную неосведомленность о прогрессе.
Бизнесмен опубликовал в Twitter пост, в котором назвал абсурдными предсказания российского политика.
«Это самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал, и в то же время демонстрирующие поразительную неосведомленность о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики», — написал миллиардер.
Ранее Дмитрий Медведев предположил, что в 2023 году в США может вспыхнуть гражданская война, после которой Илон Маск станет президентом в части штатов, закреплённых за республиканцами, сообщает RT.
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