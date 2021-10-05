Тальков-младший рассказал об отношении к песням отца

Далеко не все поклонники Талькова понимают смысл его песен, заявил певец и композитор Игорь Тальков-младший в пресс-центре НСН.

«Любовь она, может, не совсем к песням, ко всему, скажем так, образу, который удалось отцу успеть создать, но среди поклонников отца не так много тех, кто понимает досконально, о чем он пел. Это мое субъективное мнение», - рассказал он.

По его словам, популярные исполнители зачастую «перепевают» песни Талькова, теряя суть произведения.

«Это зависит от уровня сознания певца. Если уровень сознания певца на уровне певца, то не очень, конечно, получается, на мой взгляд. Я сам песни отца пою по мере того, как я их сам идентифицирую для себя. «Россию» я не мог петь, пока не мог понять, что это такое, пока не понял, что русский человек, у него два режима – либо он что-то великое дело, либо он сливает жизнь, ведет праздную жизнь», - поделился певец.

Певец Игорь Тальков косвенно стал жертвой политического режима, заявил певец и композитор Игорь Тальков-младший в пресс-центре НСН ранее.

