Тальков-младший: Отца убили за критику СССР
Игорь Тальков отметил, что отец был лидером мнений и влиял на сознание людей.
Певец Игорь Тальков косвенно стал жертвой политического режима, заявил Певец и композитор Игорь Тальков-младший в пресс-центре НСН.
«Политика – это провозглашенный строй жизнедеятельности людей, как может 60 оппозиционных партий, финансируемых правящей партией, явно же, что каждый персонаж политический выполняет свою определенную роль. Политика – это тоже шоу. Он был косвенно, сам того не ведая, выгоден, потому что он, как и все нормальные люди, уставшие от «Совка» помогал, подготавливал сознание людей, будучи лидером мнений, к уничтожению единого кулака, конгломерата стран СССР», - рассказал певец.
Ранее в СМИ появилась информация от актера Николая Лещукова, который заявил, что убийцей был ранее подозреваемый телохранитель и гражданский муж Азизы Игорь Малахов.
Актер рассказал, что трагедия произошла, когда Азиза попросила Малахова договориться с Тальковым, чтобы тот заменил певицу на разогреве концерта в петербургском дворце спорта «Юбилейный». Это стало причиной конфликта, после которого охранник выстрелил в артиста.
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