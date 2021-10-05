Тальков-младший пообещал 6 октября «яркий и короткий» концерт
Певец также поделился планами выпустить акустический альбом в память об отце.
Певец и композитор Игорь Тальков-младший в пресс-центре НСН рассказал о предстоящих мероприятиях в честь отца.
«Завтра будет самый яркий и, возможно, самый короткий мой концерт. Просто на Дворцовой. Я в «дикаря» просто буду с колонкой, сколько продержусь», - заявил певец.
По его словам, больше в этом году он не планирует никаких мероприятий, но выпустит акустический альбом ко дню рождения Игоря Талькова.
«Хочу англоязычный альбом акустический сделать, отцу подарить на день Рождения в ноябре и все. В этом году опять с вечерами памяти пролет», - добавил он.
Ранее певец рассказал об отношении к песням отца. По его словам, далеко не все поклонники Талькова понимают смысл его песен.
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