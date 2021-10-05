Тальков-младший не верит в пандемию COVID-19

Соответствующие антиковидные ограничения продемонстрировали, на что готовы пойти люди, если им «прикажут», заявил певец и композитор Игорь Тальков-младший в пресс-центре НСН.

«Я ездил в метро, люди все ходят в этих масках из-за страха гипотетически быть оштрафованным на пять тысяч рублей. Никакой цены не должно существовать, чтобы потерять свое лицо», - отметил певец.

Ранее певец рассказал об отношении к песням отца. По его словам, далеко не все поклонники Талькова понимают смысл его песен.

