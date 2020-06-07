Тактаров рассказал подробности о его фильме с участием Макгрегора

Олег Тактаров, экс-боец смешанного стиля (ММА), актер и продюсер, заявил, что достиг предварительной договоренности с менеджером ирландского бойца Конора Макгрегора на съемки его новом фильме .

«Сценарий написан по книге Рэндалла Уоллэса "Любовь и честь", права на него принадлежат мне. Конор должен будет сыграть роль молодого ирландского офицера, действия картины происходят во время гражданской войны в Америке», — цитирует ТАСС Тактарова.

Макгрегор снова решил завершить карьеру

В связи с этим продюсер надеется, что заявление Макгрегора об окончании спортивной карьеры, сделанное 7 июня, будет серьезным.

«Тогда бы я смог снять с ним этот фильм», — отметил Тактаров.

Напомним, Макгрегор объяснил свое желание покинуть спорт отсутствием прежних эмоций от единоборств. Нынешнее заявлени - уже третье по счету. Предыдущие были сделаны ирландцем в 2016 и 2019 годах.

За свою карьеру в ММА он провел 26 боев. При этом победил 22 раза, проиграл четыре. Ирландец является чемпионом UFC в двух весовых категориях.

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ФОТО: Википедия
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