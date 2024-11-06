«Такой же, как Путин»: Песков рассказал о будущем лидере России

Так он ответил на соответствующий вопрос одного из участников Федерального просветительского марафона «Знание. Первые».

«В любом случае - такой, за какого вы проголосуете. Выбирать вам», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков назвал феноменальной победу Путина на выборах президента России в 2024 году с 87% голосов, сообщает RT.

