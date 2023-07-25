«Так проще»: Картаполов о повышении возраста призыва без переходного периода
Расширить возрастные рамки призыва на срочную военную службу с 18 до до 30 лет без переходного периода было решено, потому что «так будет проще». Такое объяснение дал председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.
При этом он выразил уверенность, что в обществе не возникнет «волна недовольства» в связи с принятием данного законопроекта. По словам Картополова, «нормальные» граждане осознают, что иметь постоянно подготовленный мобилизационный резерв необходимо для обеспечения обороноспособности страны.
Предполагается, что сегодня Госдума одобрит поправки о расширении призывного возраста сразу во втором и третьем чтениях. Сначала его нижнюю планку намеревались поднять с 18 лет до 21 года — однако затем отбросили эту идею, изначально озвученную министром обороны Сергеем Шойгу.
Юрист по военному праву Иван Самарин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» также обратил внимание на решение о повышении предельного возраста пребывания в запасе. Данный факт имеет значение в случае объявления мобилизации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru