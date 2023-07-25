«Так проще»: Картаполов о повышении возраста призыва без переходного периода

Расширить возрастные рамки призыва на срочную военную службу с 18 до до 30 лет без переходного периода было решено, потому что «так будет проще». Такое объяснение дал председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.

При этом он выразил уверенность, что в обществе не возникнет «волна недовольства» в связи с принятием данного законопроекта. По словам Картополова, «нормальные» граждане осознают, что иметь постоянно подготовленный мобилизационный резерв необходимо для обеспечения обороноспособности страны.