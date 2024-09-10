Таганский суд оштрафовал онлайн-кинотеатры за «ЛГБТ-пропаганду»

Таганский суд Москвы вынес штрафы в размере 3 млн рублей для онлайн-кинотеатров Start и «Амедиатека» за распространение «ЛГБТ-пропаганды» (деятельность «международного общественного движения ЛГБТ» признана в России экстремистской и запрещена) среди несовершеннолетних.

Компанию «Стар медиа ТВ» признали виновной в нарушении ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП — распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения.

«Кинопоиск» оштрафовали на три млн рублей за пропаганду ЛГБТ

ООО «А Сериал», владеющий сервисом «Амедиатека», оштрафовали по ч. 3 ст. 6.21 КоАП также на 3 млн руб.

Летом 2023 года Черемушкинский суд Москвы назначил штраф в размере 3,7 млн рублей онлайн-кинотеатру Start за демонстрацию материалов, содержащих ЛГБТ-контент. Нарушение было связано с показом фильма «Идеальные незнакомцы», который был неправильно маркирован как «16+», вместо необходимой отметки «18+», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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