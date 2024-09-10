«Кинопоиск» оштрафовали на три млн рублей за пропаганду ЛГБТ
Таганский суд Москвы признал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» виновным по административной статье о пропаганде ЛГБТ («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
«ООО «Кинопоиск» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй КоАП РФ «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола».
По решению суда, платформе был назначен штраф в размере трёх млн рублей.
Ранее Таганский суд Москвы признал генерального директора онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» Александра Дунаевского виновным по административной статье о пропаганде педофилии с использованием интернета, и оштрафовал его на 800 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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