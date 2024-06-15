Таганский суд оштрафовал «Кинопоиск» за сериал «Супергерл»

Столичный суд оштрафовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», в котором усмотрел пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), передает ТАСС.

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Речь идет о многосерийном фильме «Супергерл», который, по мнению суда, пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения. За такое правонарушение онлайн-кинотеатру грозит максимальное наказание в виде приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Представитель онлайн-кинотеатра просила суд не штрафовать компанию, ссылаясь на то, что сериал «Супергерл» был оперативно удален с ресурсов «Кинопоиска».

Ранее сотрудники Федеральной антимонопольной службы выявили факт нарушения российского законодательства в рекламе, размещенной в поисковой сети «Яндекс», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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