Таганский суд оштрафовал «Кинопоиск» за сериал «Супергерл»
Столичный суд оштрафовал онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», в котором усмотрел пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), передает ТАСС.
Речь идет о многосерийном фильме «Супергерл», который, по мнению суда, пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения. За такое правонарушение онлайн-кинотеатру грозит максимальное наказание в виде приостановления деятельности на срок до 90 суток.
Представитель онлайн-кинотеатра просила суд не штрафовать компанию, ссылаясь на то, что сериал «Супергерл» был оперативно удален с ресурсов «Кинопоиска».
Ранее сотрудники Федеральной антимонопольной службы выявили факт нарушения российского законодательства в рекламе, размещенной в поисковой сети «Яндекс», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru