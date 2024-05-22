Онлайн-кинотеатр Okko оштрафовали на 1 миллион рублей за фильм «Ив Сен-Лоран»
22 мая 202411:30
Судья Приморского районного суда Санкт-Петербурга постановил оштрафовать онлайн-кинотеатр Okko на 1 миллион рублей в соответствии с ч.3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ и интернете), сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Как отмечается, основанием для наложения штрафа стала демонстрация художественного фильма «Ив Сен-Лоран».
Ранее Okko объявил дату выхода сериала «Калимба», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru