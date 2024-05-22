Онлайн-кинотеатр Okko оштрафовали на 1 миллион рублей за фильм «Ив Сен-Лоран»

Судья Приморского районного суда Санкт-Петербурга постановил оштрафовать онлайн-кинотеатр Okko на 1 миллион рублей в соответствии с ч.3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ и интернете), сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

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Как отмечается, основанием для наложения штрафа стала демонстрация художественного фильма «Ив Сен-Лоран».

Ранее Okko объявил дату выхода сериала «Калимба», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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