Таганский районный суд Москвы оштрафовал Snapchat на 9 миллионов рублей
Таганский районный суд Москвы вынес решение, согласно которому Snapchat обязан уплатить штраф в размере 9 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе суда.
Такое наказание было вынесено после повторного невыполнения оператором требований российского законодательства при сборе персональных данных, в том числе посредством интернета.
Первоначальный штраф в размере 1 миллиона рублей в отношении компании-собственницы Snapchat был наложен решением мирового судьи города Москвы за отказ предоставить сведения о локализации баз данных российских пользователей.
Ранее Google была оштрафована на 3 млн рублей за нарушение закона о локализации данных россиян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru