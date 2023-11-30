Таганский районный суд Москвы оштрафовал Snapchat на 9 миллионов рублей

Такое наказание было вынесено после повторного невыполнения оператором требований российского законодательства при сборе персональных данных, в том числе посредством интернета.

Первоначальный штраф в размере 1 миллиона рублей в отношении компании-собственницы Snapchat был наложен решением мирового судьи города Москвы за отказ предоставить сведения о локализации баз данных российских пользователей.

Ранее Google была оштрафована на 3 млн рублей за нарушение закона о локализации данных россиян, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

