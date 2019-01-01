Табак и алкоголь могут загнать в спецмагазины

Один из авторов инициативы, депутат ЛДПР Андрей Свинцов заявил «Известиям», что ключевая цель законопроекта — снизить спонтанное потребление алкогольной и табачной продукции. Считается, что около 30% покупок этих товаров совершается именно спонтанно. Минздрав также считает, что ограничение продажи приведет к снижению потребления табака и алкоголя. Чем меньше под рукой будем магазинов со спиртным, тем меньше будут пить, - подтвердил НСН главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн:



«Те, кто привык злоупотреблять алкоголем, будут затариваться по-прежнему. Однако идея поможет предотвратить излишнее пьянство среди сомневающихся, колеблющихся потребителей. Просто психически здоровые люди лишний раз не поедут за спиртным. Есть те, кто без рюмки не могут, но большинство принадлежит к той группе, которая выпьет, если будет алкоголь, а не будет под рукой, не будут выпивать».

Противников идеи спецмагазинов для алкоголя и сигарет тоже предостаточно, в том числе и в правительстве. Так, Федеральная антимонопольная служба и Минэкономразвития выступили с критикой законопроекта, отметив, что открытие спецмагазинов сильно отразится на других торговых точках. Кроме того, есть риск, что без подобных магазинов останутся мелкие населенные пункты. Инициатива приведет к тому, что вновь активно заработает «серый рынок», - добавил в интервью НСН главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв.

«Люди всегда найдут, как пополнить свои запасы, будут покупать впрок. Это будет способствовать «серому» и «черному» рынку – это доказано практикой очень многих государств. Видимо, цель инициативы – снизить доступность, но не очень понятно, будет ли она достигнута. Если смотреть по алкомаркетам, то это направление сейчас активным образом развивается. И это подстегнет, стимулирует этот рынок: будут специализированные алкогольно-табачные магазины».

Вспомним советскую антиалкогольную кампанию, развернутую во времена Михаила Горбачева. Ни к чему хорошему она не привела, зато в качестве последствий имела всплеск самогоноварения, отравлений суррогатами и той самой торговли из-под полы. Страждущие, которым невмоготу было дожидаться двух часов дня, когда в магазинах разрешалось начинать торговлю спиртным, шли в те же магазины, но со стороны товарного двора, где через грузчиков получали вожделенное. С наценкой, разумеется. В ночное время выручали таксисты. И в случае реализации идеи спецмагазинов найдутся желающие нажиться на жажде «целевой аудитории» и придумают выход из положения. Как говорится, был бы спрос.



