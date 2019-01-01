Союз журналистов простил «Коммерсанту» фейк с кортежем Путина и девочкой

Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир в эфире НСН заявил, что не стоит обвинять «Коммерсантъ» в публикации подобных новостей, так как журналист мог попросту ошибиться, и самое главное в этой истории то, что никто не пострадал.

«На мой взгляд, надо порадоваться в первую очередь тому, что никто, судя по официальному опровержению, действительно не попал под колеса автомобиля. Что человека, которому стало плохо, смогли привести в нормальное состояние и оказать соответствующую помощь. Если мы говорим о том, были ли это fake news, был ли какой-то вброс, то здесь опять-таки можно поздравить друг друга, возможно, с тем, что сейчас эта новость является главным поводом для обсуждения, поскольку никто действительно не пострадал, не было никаких жертв. Какие поводы были для этого? Может быть, ошибка журналиста. Может быть, непроверенная информация. Может быть что угодно. В любом случае, самое главное - результат. Давайте порадуемся за то, что все живы, все здоровы, девушка не пострадала, и никакого значительного влияния этот эпизод не оказал на происходящие события», - заключил собеседник НСН.

Ранее глава международного отдела Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир в эфире НСН отметил, что проблема создания фейковых новостей носит международный характер. По его мнению, тема fake news приобрела дополнительную остроту для России из-за трагедии в Кемерово.

