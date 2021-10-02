СЖР настаивает на освобождении задержанного в Минске российского журналиста Можейко
Журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко, задержанного в Минске, необходимо освободить, потому что ему не предъявлено обвинение в террористической или другой преступной деятельности. Об этом заявил секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир в комментарии ТАСС.
Шафир подтвердил информацию о задержании коллеги в Минске.
«Насколько мы знаем, ему не предъявлялись обвинения, связанные с террористической деятельностью, с преступной какой-то деятельностью, из чего мы можем предполагать, что он задержан по причине своей профессиональной деятельности, по причине материалов, которые он готовил для своего издания, то есть по факту за то, что он является журналистом и выполняет свои журналистские обязанности», — пояснил Шафир.
Он также заявил, что СЖР будет связываться с коллегами, чтобы обнародовать информацию о местонахождении Геннадия Можейко.
«Поэтому мы настаиваем на том, и сейчас будем связываться с коллегами и в Белоруссии, и с рядом других коллег, чтобы полная информация о том, где находится наш журналист, была обнародована. Чтобы было обнародовано, что именно ему инкриминируется. И естественно, если это связано с его профессиональной деятельностью, чтобы он был немедленно освобожден», — подчеркнул секретарь СЖР.
Ранее стало известно, что Геннадия Мажейко содержат в минском изоляторе на переулке Окрестина. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин заявил о пропаже журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко.
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