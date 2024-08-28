Сыну Кадырова вручили медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой»

В марте этого года Эли Кадыров стал президентом федерации бокса республики и гендиректором спортивного клуба «Ахмат». Чем он занимается на этих должностях, неизвестно.

В марте прошлого года Эли Кадыров получил нагрудный знак «За отличие в борьбе с терроризмом», передает «Радиоточка НСН».

