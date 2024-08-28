Сыну Кадырова вручили медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой»

Директору спортивного клуба «Ахмат» и сыну главы региона Рамзана Кадырова Эли Кадырову вручили медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой». Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель правительства Чечни Магомед Даудов.

Эли Кадырову 17 лет. Он начал свою карьеру в профессиональных смешанных единоборствах (MMA) в декабре 2022 года. В ноябре прошлого года он был награжден высшим орденом парламента Чечни «Даймехкан Сий» вместе с братьями Ахматом и Адамом.

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В марте этого года Эли Кадыров стал президентом федерации бокса республики и гендиректором спортивного клуба «Ахмат». Чем он занимается на этих должностях, неизвестно.

В марте прошлого года Эли Кадыров получил нагрудный знак «За отличие в борьбе с терроризмом», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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