Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удостоен российской премии Людвига Нобеля, сообщает РИА Новости.

Награда вручена ему за значительный вклад в выполнение целей СВО, поддержку военнослужащих, а также за активную гражданскую позицию, усилия по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия и защиту традиционных ценностей.

Руководитель фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева заявила, что для ее организации является большой честью вручить медаль Рамзану Кадырову. По ее словам, Россия сыграла ключевую роль в истории Нобелевских премий, и все Нобелевские институты должны многое России, так как таланты Нобелевской семьи связаны с Россией.

Кадыров, в свою очередь, выразил благодарность членам делегации за их личное присутствие, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:РоссияПремияРамзан Кадыров

Горячие новости

Все новости

партнеры