Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля

Руководитель фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева заявила, что для ее организации является большой честью вручить медаль Рамзану Кадырову. По ее словам, Россия сыграла ключевую роль в истории Нобелевских премий, и все Нобелевские институты должны многое России, так как таланты Нобелевской семьи связаны с Россией.

Кадыров, в свою очередь, выразил благодарность членам делегации за их личное присутствие, передает «Радиоточка НСН».

