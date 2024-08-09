Кадырову вручили российскую премию Людвига Нобеля
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удостоен российской премии Людвига Нобеля, сообщает РИА Новости.
Награда вручена ему за значительный вклад в выполнение целей СВО, поддержку военнослужащих, а также за активную гражданскую позицию, усилия по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия и защиту традиционных ценностей.
Руководитель фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева заявила, что для ее организации является большой честью вручить медаль Рамзану Кадырову. По ее словам, Россия сыграла ключевую роль в истории Нобелевских премий, и все Нобелевские институты должны многое России, так как таланты Нобелевской семьи связаны с Россией.
Кадыров, в свою очередь, выразил благодарность членам делегации за их личное присутствие, передает «Радиоточка НСН».
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