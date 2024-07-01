Сыновья липецкого священника признались в намерении вступить в ВСУ

Сыновья липецкого священника Игоря Ащеулова признали в суде свое намерение пересечь границу и присоединиться к ВСУ, однако отказались признать это преступлением, сообщает РИА Новости из зала заседания 2-го Западного окружного военного суда.

«Вина — это субъективное состояние, поэтому не могу признать вину», — сказал Иоанн Ащеулов.