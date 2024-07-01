Сыновья липецкого священника признались в намерении вступить в ВСУ
Сыновья липецкого священника Игоря Ащеулова признали в суде свое намерение пересечь границу и присоединиться к ВСУ, однако отказались признать это преступлением, сообщает РИА Новости из зала заседания 2-го Западного окружного военного суда.
«Вина — это субъективное состояние, поэтому не могу признать вину», — сказал Иоанн Ащеулов.
Его брат Тимофей заявил, что признает предъявленные ему обвинения, но также не считает их преступлением.
1 июля суд приступил к рассмотрению дела. В соответствии с обвинительным заключением, братья Ащеуловы планировали вступить в «Легион «Свобода России» (Террористическая организация, запрещенная в России), связавшись с его представителями через Telegram. После этого они приняли «совместное решение в участии в военных действиях по противостоянию России».
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