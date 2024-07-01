Сыновья липецкого священника признались в намерении вступить в ВСУ

Сыновья липецкого священника Игоря Ащеулова признали в суде свое намерение пересечь границу и присоединиться к ВСУ, однако отказались признать это преступлением, сообщает РИА Новости из зала заседания 2-го Западного окружного военного суда.

«Вина — это субъективное состояние, поэтому не могу признать вину», — сказал Иоанн Ащеулов.

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Его брат Тимофей заявил, что признает предъявленные ему обвинения, но также не считает их преступлением.

1 июля суд приступил к рассмотрению дела. В соответствии с обвинительным заключением, братья Ащеуловы планировали вступить в «Легион «Свобода России» (Террористическая организация, запрещенная в России), связавшись с его представителями через Telegram. После этого они приняли «совместное решение в участии в военных действиях по противостоянию России».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:СвященникиВСУУкраина

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