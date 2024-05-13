Свердловского священника внесли в перечень террористов и экстремистов

В феврале издание РБК со ссылкой на супругу Чарова сообщало, что против священника завели уголовное дело об оправдании терроризма. В апреле 2023 года священнослужителя задерживали по делу о дискредитации российской армии.

Ранее сегодня журналистка Надежда Кеворкова была внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

