Свердловского священника внесли в перечень террористов и экстремистов
Свердловского священника Эдуарда Чарова, в отношении которого возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В феврале издание РБК со ссылкой на супругу Чарова сообщало, что против священника завели уголовное дело об оправдании терроризма. В апреле 2023 года священнослужителя задерживали по делу о дискредитации российской армии.
Ранее сегодня журналистка Надежда Кеворкова была внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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