Свердловского священника внесли в перечень террористов и экстремистов

Свердловского священника Эдуарда Чарова, в отношении которого возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Экс-продюсера Reuters арестовали за публикацию в экстремистском сообществе

В феврале издание РБК со ссылкой на супругу Чарова сообщало, что против священника завели уголовное дело об оправдании терроризма. В апреле 2023 года священнослужителя задерживали по делу о дискредитации российской армии.

Ранее сегодня журналистка Надежда Кеворкова была внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Павел Черемисин
ТЕГИ:ТерроризмСвященники

Горячие новости

Все новости

партнеры