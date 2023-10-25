Сына Кадырова Адама наградят высшей госнаградой Карачаево-Черкесии

«Принял решение – наградить Адама Рамзановича ... высшей государственной наградой республики – Орденом "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой" за его личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства, укрепление традиционных исламских ценностей», — написал Темрезов в Telegram.

Глава республики выразил уверенность, что хорошие отношения двух народов послужат укреплению целостности России и гражданского единства.

Ранее Кадырову-младшему вручили орден «Дуслык» — вторую по значимости награду Татарстана, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

