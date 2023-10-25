Сына Кадырова Адама наградят высшей госнаградой Карачаево-Черкесии

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова 15-летний Адам Кадыров получит орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой». Об этом сообщил глава КЧР Рашид Темрезов.

Глава Татарстана вручил орден 15-летнему сыну Кадырова Адаму

«Принял решение – наградить Адама Рамзановича ... высшей государственной наградой республики – Орденом "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой" за его личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства, укрепление традиционных исламских ценностей», — написал Темрезов в Telegram.

Глава республики выразил уверенность, что хорошие отношения двух народов послужат укреплению целостности России и гражданского единства.

Ранее Кадырову-младшему вручили орден «Дуслык» — вторую по значимости награду Татарстана, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети / kadyrov_dustum
ТЕГИ:Карачаево-черкесияНаградаЧечняРамзан Кадыров

Горячие новости

Все новости

партнеры