Сына Кадырова Адама наградят высшей госнаградой Карачаево-Черкесии
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова 15-летний Адам Кадыров получит орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой». Об этом сообщил глава КЧР Рашид Темрезов.
«Принял решение – наградить Адама Рамзановича ... высшей государственной наградой республики – Орденом "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой" за его личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства, укрепление традиционных исламских ценностей», — написал Темрезов в Telegram.
Глава республики выразил уверенность, что хорошие отношения двух народов послужат укреплению целостности России и гражданского единства.
Ранее Кадырову-младшему вручили орден «Дуслык» — вторую по значимости награду Татарстана, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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