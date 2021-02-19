Сын Наташи Королевой стал стриптизером

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип с недавних пор увлекся танцами на пилоне. Архипу сейчас 19 лет.

Молодой человек выложил в свой Instagram видео, в котором он исполняет акробатические трюки на шесте под сделанным им ремикс на песню «Дельфин и русалка».

Однако, его подписчики не оценили этот ролик. В комментариях они раскритиковали новое увлечение Архипа.

«Архип, ну простите меня, но не нужно вам идти в стриптиз. Хватит одного», – считает его аудитория.

