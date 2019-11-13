Рудковскую с Плющенко заподозрили в пиаре на угрозах сыну
Фигурист Евгений Плющенко вместе с женой, продюсером Яной Рудковской всерьёз опасаются за жизнь своего шестилетнего сына Александра, известного под прозвищем Гном Гномыч. Супруги обратились с заявлением в полицию после поступивших угроз. Об этом телеканалу «360» рассказал сам спортсмен.
В управлении МВД по Московской области подтвердили, что начали проверку по этому обращению, поступившему в Одинцовский городской округ. По данным полиции, помимо угроз со стороны неизвестной, речь идёт о вымогательстве денег.
Как пишут «Дни.ру», Рудковская утверждает, что угрозы довольно длительное время поступали от неких сектантов.
Причём писали нехорошие вещи в соцсетях не только супругам с сыном, но и их знакомым, например, телеведущей Лере Кудрявцевой. Все аккаунты, с которых поступали угрозы, уже заблокированы.
Между тем, не все пользователи соцсетей поверили в реальность угроз в адрес сына Плющенко и Рудковской. Некоторые предполагают, что вся шумиха затеяна специально ради пиара реалити-шоу «ЯнаСупер».
В доме фигуриста и продюсера расставили видеокамеры, которые в режиме онлайн фиксировали жизнь звёздного семейства.
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