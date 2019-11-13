Рудковскую с Плющенко заподозрили в пиаре на угрозах сыну

Фигурист Евгений Плющенко вместе с женой, продюсером Яной Рудковской всерьёз опасаются за жизнь своего шестилетнего сына Александра, известного под прозвищем Гном Гномыч. Супруги обратились с заявлением в полицию после поступивших угроз. Об этом телеканалу «360» рассказал сам спортсмен.

В управлении МВД по Московской области подтвердили, что начали проверку по этому обращению, поступившему в Одинцовский городской округ. По данным полиции, помимо угроз со стороны неизвестной, речь идёт о вымогательстве денег.

Как пишут «Дни.ру», Рудковская утверждает, что угрозы довольно длительное время поступали от неких сектантов.