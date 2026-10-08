Рубио заявил об отсутствии перспектив переговорного урегулирования на Украине
Перспектив переговорного урегулирования конфликта на Украине нет, считает госсекретарь США Марко Рубио. Об этом он заявил в беседе с греческим изданием eKathimerini.
По словам главы Госдепа, Вашингтон готов сыграть любую возможную роль для мирного разрешения ситуации, пишет RT.
«Сейчас, похоже, перспектив переговорного урегулирования нет», — указал Рубио.
Ранее политолог-американист Константин Блохин высказал мнение, что переговорный процесс по Украине развивается медленно из-за того, что США продолжает оказывать поддержку Киеву, а давление американского президента Дональда Трампа на лидера Украины Владимира Зеленского происходит «только на словах».
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