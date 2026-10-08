«Яндекс»: В дата-центре под Рязанью произошел пожар после атаки БПЛА

Пожар произошел в дата-центре «Яндекса» в городе Сасово Рязанской области в результате беспилотной атаки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

«Яндекс» сообщил об инциденте в дата-центре в Сасово

Отмечается, что инцидент затронул часть инфраструктуры.

«Профильные службы на месте устраняют последствия. Работа дата-центра полностью остановлена, часть сервисов "Яндекса" может быть недоступна для пользователей», - отметили в пресс-службе компании.

Пострадавших после атаки БПЛА нет.

Ранее «Яндекс» заявлял об инциденте в дата-центре в Сасово, что именно произошло, не уточнялось, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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