«Яндекс»: В дата-центре под Рязанью произошел пожар после атаки БПЛА
Пожар произошел в дата-центре «Яндекса» в городе Сасово Рязанской области в результате беспилотной атаки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
Отмечается, что инцидент затронул часть инфраструктуры.
«Профильные службы на месте устраняют последствия. Работа дата-центра полностью остановлена, часть сервисов "Яндекса" может быть недоступна для пользователей», - отметили в пресс-службе компании.
Пострадавших после атаки БПЛА нет.
Ранее «Яндекс» заявлял об инциденте в дата-центре в Сасово, что именно произошло, не уточнялось, напоминает Ura.ru.
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