СМИ: РФ и США обсудили привлечение американского инвестора в «Северные потоки»
Представители России и США провели переговоры о возможном привлечении американского инвестора в проекты газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, в обсуждениях участвовали высокопоставленные российские и американские чиновники.
В то же время неназванный представитель Белого дома заявил СМИ, что в последнее время переговоров по «Северным потокам» не было.
Официальных данных о прошедших обсуждениях нет.
Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев допустил, что совместные усилия России и Германии способны вернуть к работе «Северный поток» после подрыва, пишет Ura.ru.
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