СМИ: РФ и США обсудили привлечение американского инвестора в «Северные потоки»

По данным агентства, в обсуждениях участвовали высокопоставленные российские и американские чиновники.

В то же время неназванный представитель Белого дома заявил СМИ, что в последнее время переговоров по «Северным потокам» не было.

Официальных данных о прошедших обсуждениях нет.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев допустил, что совместные усилия России и Германии способны вернуть к работе «Северный поток» после подрыва, пишет Ura.ru.

