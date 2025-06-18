Россиян предупредили о возможных блокировках карт за мелкие переводы
Алгоритмы будут автоматически выявлять подозрительные операции и могут заблокировать кого угодно, рассказал НСН Андрей Емелин.
Блокировка карт из-за переводов незнакомцам может затронуть всех россиян, а не только дропперов, в таких случаях стоит сразу обращаться в банк, заявил НСН глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.
С июня 2025 года у Росфинмониторинга появилось право приостанавливать финансовые операции без решения суда, заявила сенатор Ольга Епифанова. Она подчеркнула, что под блокировку могут попасть и законные операции: частные мелкие переводы, возврат долга на карту «без подтверждающих документов», передает ее слова «Газета.ру». Эксперт выразил сомнения, что новая инициатива затронет только нелегальные операции.
«Росфинмониторинг, скорее всего, встроит в систему автоматические алгоритмы. У ЦБ существует реестр дропперов, и, если перевод идет к лицу, которое находится в этом списке, то операция будет заморожена автоматически. Что касается отправления денег в пользу лиц, которые не были замечены в противоправной деятельности, то тут 50 на 50: может быть заблокируют, а может нет. Пока еще не понятно, как это будет работать на практике, особенно внутри семей: родители постоянно переводят суммы детям, мужья — женам. Сообщения о назначении платежей могут помочь, но мошенники тоже начнут этим пользоваться и говорить: напишите, что это подарок», — отметил он.
Емелин также посоветовал путешествовать с наличными и не переводить деньги на отдыхе, чтобы не оказаться в затруднительном положении.
«Если карточку заблокируют, то обращаться только в банк. Но может быть ситуация, что вы поехали в Крым, захотели купить ребенку черешню на рынке, сделали перевод, а вам заблокировали карту. В регионе может не оказаться того банка, который вам ее выпустил. Придется звонить в службу техподдержки, это будет совсем не быстро. За границу, где принимают карты “Мир”, лучше тоже путешествовать с наличной валютой», — заключил собеседник НСН.
Ранее Емелин заявил НСН, что число предотвращенных хищений выросло, потому что Центробанк стал гораздо более интенсивно взаимодействовать с МВД.
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