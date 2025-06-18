Блокировка карт из-за переводов незнакомцам может затронуть всех россиян, а не только дропперов, в таких случаях стоит сразу обращаться в банк, заявил НСН глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

С июня 2025 года у Росфинмониторинга появилось право приостанавливать финансовые операции без решения суда, заявила сенатор Ольга Епифанова. Она подчеркнула, что под блокировку могут попасть и законные операции: частные мелкие переводы, возврат долга на карту «без подтверждающих документов», передает ее слова «Газета.ру». Эксперт выразил сомнения, что новая инициатива затронет только нелегальные операции.