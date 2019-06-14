Сын Зверева рассказал, зачем ушел в монастырь

Приёмный сын российского стилиста и певца Сергея Зверева ушёл на месяц в Борисоглебский монастырь. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

25-летний юноша обиделся на своего отца из-за одного из недавних интервью и захотел «уйти от негатива». Сергей Зверев-младший живёт в небольшой келье и помогает монахам по хозяйству.

Зверевы не общались друг с другом около двух лет. Одной из причин сложных отношений называется отношение стилиста к жене Зверева-младшего. Сергей Зверев считает, что она пытается нажиться на звездной фамилии.

После того, как певец рассказал в интервью, как Зверев-младший появился в его жизни, и оскорбил его супругу, молодой человек решил скрыться от повседневного мира.

«Я же не буду с ним ссориться. Просто я никому ничего не сказал, отключил телефоны и ушёл в монастырь. Я ушёл лечить свою душу», — цитирует Зверева-младшего Life.ru.