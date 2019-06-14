Сын Зверева рассказал, зачем ушел в монастырь
Приёмный сын российского стилиста и певца Сергея Зверева ушёл на месяц в Борисоглебский монастырь. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».
25-летний юноша обиделся на своего отца из-за одного из недавних интервью и захотел «уйти от негатива». Сергей Зверев-младший живёт в небольшой келье и помогает монахам по хозяйству.
Зверевы не общались друг с другом около двух лет. Одной из причин сложных отношений называется отношение стилиста к жене Зверева-младшего. Сергей Зверев считает, что она пытается нажиться на звездной фамилии.
После того, как певец рассказал в интервью, как Зверев-младший появился в его жизни, и оскорбил его супругу, молодой человек решил скрыться от повседневного мира.
«Я же не буду с ним ссориться. Просто я никому ничего не сказал, отключил телефоны и ушёл в монастырь. Я ушёл лечить свою душу», — цитирует Зверева-младшего Life.ru.
Ранее российский стилист Сергей Зверев назвал условия примирения с сыном. По его словам, молодой человек должен развестись с женой и найти работу, сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что приёмный сын Зверева страдает из-за проблем с легкими и не может нормально дышать.
В мае Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей за проведение несанкционированного пикета. Ранее в ходе пресс-конференции НСН Зверев заявил, что посадить человека в России сегодня ничего не стоит, и он в этом убеждён. Так он ответил на вопрос, не опасается ли ареста после одиночного пикета, который устроил в защиту озера Байкал.
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