Суд оштрафовал Сергея Зверева за пикет в защиту Байкала
Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей. Как отмечает Пятый канал, такое решение принял Терской суд Москвы, признал стилиста виновным в проведении несанкционированного пикета. После заседания он заявил, что намерен подать апелляцию.
Как напоминают «Дни.ру», в начале марта Сергей Зверев появился на Красной площади с плакатом, выступая против строительства на озере Байкал заводов по розливу воды. Планировалось, что предприятия будут выпускать до 528 тысяч литров воды в сутки и экспортировать ее в Китай, а также регионы России.
Позже Кировский районный суд Иркутска признал разрешение на строительство завода по розливу байкальской воды незаконным. При этом в министерстве природных ресурсов и экологии России заявили, что будут жестко контролировать производство по розливу воды в прибрежной зоне Байкала.
Ранее в ходе пресс-конференции НСН СУПЕРЗВЕЗДА и стилист Сергей Зверев заявил, что посадить человека в России сегодня ничего не стоит, и он в этом убеждён. Так он ответил на вопрос, не опасается ли ареста после одиночного пикета, который устроил в защиту озера Байкал.
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