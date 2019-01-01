Суд оштрафовал Сергея Зверева за пикет в защиту Байкала

Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч рублей. Как отмечает Пятый канал, такое решение принял Терской суд Москвы, признал стилиста виновным в проведении несанкционированного пикета. После заседания он заявил, что намерен подать апелляцию.

Как напоминают «Дни.ру», в начале марта Сергей Зверев появился на Красной площади с плакатом, выступая против строительства на озере Байкал заводов по розливу воды. Планировалось, что предприятия будут выпускать до 528 тысяч литров воды в сутки и экспортировать ее в Китай, а также регионы России.

Позже Кировский районный суд Иркутска признал разрешение на строительство завода по розливу байкальской воды незаконным. При этом в министерстве природных ресурсов и экологии России заявили, что будут жестко контролировать производство по розливу воды в прибрежной зоне Байкала.