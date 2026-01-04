Сын Якубовича спас его от телефонных мошенников
Леонид Якубович, легендарный ведущий программы «Поле чудес», рассказал, что неоднократно становился мишенью телефонных мошенников и даже пару раз был близок к тому, чтобы поверить аферистам. Об этом он признался в интервью KP.RU.
По словам телеведущего, звонки от злоумышленников продолжаются до сих пор. Он подтвердил, что попытки обмана случались множество раз, и честно рассказал, что несколько раз чуть не попался на уловки мошенников, но в последний момент успевал остановиться.
Один из эпизодов Якубович запомнил благодаря сыну - во время продолжительного разговора с мошенником тот заподозрил неладное, подслушав диалог, и буквально вырвал телефон из рук отца.
Теперь у ведущего есть строгое правило - как только в разговоре появляется что-то подозрительное, он сразу прекращает беседу и кладёт трубку.
Ранее, перед Новым годом, мошенники позвонили жительнице Махачкалы больше 8 тысяч раз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
