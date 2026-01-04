Сын Якубовича спас его от телефонных мошенников

По словам телеведущего, звонки от злоумышленников продолжаются до сих пор. Он подтвердил, что попытки обмана случались множество раз, и честно рассказал, что несколько раз чуть не попался на уловки мошенников, но в последний момент успевал остановиться.

Один из эпизодов Якубович запомнил благодаря сыну - во время продолжительного разговора с мошенником тот заподозрил неладное, подслушав диалог, и буквально вырвал телефон из рук отца.

Теперь у ведущего есть строгое правило - как только в разговоре появляется что-то подозрительное, он сразу прекращает беседу и кладёт трубку.

Ранее, перед Новым годом, мошенники позвонили жительнице Махачкалы больше 8 тысяч раз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».