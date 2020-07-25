Сын Высоцкого высказался об изменениях памятника на могиле отца

Обновленный памятник был представлен в 40-ую годовщину со дня смерти Высоцкого. Изваяние, которое отредактировал автор, скульптор Александр Рукавишников, выше прежнего на 38 см. Также изменены очертания головы и лица.

«Это тот вариант, который должен был стоять с самого начала. Но по разным причинам - техническим и идеологическим - в таком виде поставить памятник в 1985 году было нельзя. Сейчас, много лет спустя, скульптор вернулся к этой идее. Мы советовались, я был у него в мастерской, он говорил, как и что можно сделать. Я думаю, все получилось хорошо. Такой вариант более гармоничный и правильный», - сказал Никита Высоцкий.

Никита Высоцкий считает, что люди, которые не привыкли к старому памятнику новый хорошо воспримут. Он также отметил, что семья хотела видеть обновленное изваяние с самого начала.

Владимир Высоцкий умер в Москве 25 июля 1980 года в возрасте 42 лет. Являлся культовой фигурой в Советском Союзе как автор-исполнитель композиций «Охота на волков», «Кони привередливые» и многих других. Всемирную театральную славу ему принесли работы в спектаклях Театра на Таганке «Гамлет», «Добрый человек из Сезуана» и других. Он сыграл также в 25 кинофильмах, в том числе «Место встречи изменить нельзя» , «Вертикаль», «Маленькие трагедии» , «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» и прочих. Прощаться с артистом в день похорон, который пришелся на Олимпийские игры-80, к Театру на Таганке прошли более ста тысяч человек.

