Ефремова увезли в суд

Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в центре Москвы актёр Михаил Ефремов во вторник будет участвовать в заседании суда, на котором должно состояться слушание по существу. Утром его из дома забрала машина ФСИН, передаёт РЕН ТВ.

Как отмечает телеканал «360», актёр выглядел здоровым и бодрым.

На прошлой неделе артиста госпитализировали прямо из здания суда – ему стало плохо, он потерял сознание. Как утверждал адвокат Ефремова Эльман Пашаев, у его подзащитного онемение конечностей и проблемы с речью из-за нарушения мозгового кровообращения.

