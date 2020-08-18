Ефремова увезли в суд
Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в центре Москвы актёр Михаил Ефремов во вторник будет участвовать в заседании суда, на котором должно состояться слушание по существу. Утром его из дома забрала машина ФСИН, передаёт РЕН ТВ.
Как отмечает телеканал «360», актёр выглядел здоровым и бодрым.
На прошлой неделе артиста госпитализировали прямо из здания суда – ему стало плохо, он потерял сознание. Как утверждал адвокат Ефремова Эльман Пашаев, у его подзащитного онемение конечностей и проблемы с речью из-за нарушения мозгового кровообращения.
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