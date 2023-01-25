Сын погибшего в автоаварии с Ефремовым против смены наказания актера

По его словам, наказание преследует цель, чтобы осужденный осознал содеянное и изменил свою модель поведения. Аверцев выразил уверенность в том, что модель поведения Евремова осталась прежней. «Он по-прежнему пытается всеми правдами и неправдами снизить свою ответственность за содеянное», — отметил он.

Судом изначально было вынесено решение, согласно которому обо всех прошениях Ефремова будут извещать Виталия, однако в данной ситуации оповещения не было, подчеркнул его представитель.

Замена реального срока наказания на принудительные работы для актера Михаила Ефремова, осужденного на семь с половиной лет колонии за гибель человека в ДТП в Москве, вполне возможна. Такое мнение в эфире НСН высказал Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

