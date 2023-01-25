Сын погибшего в автоаварии с Ефремовым против смены наказания актера

Виталий, сын Сергея Захарова, погибшего в автоаварии, которую устроил актер Михаил Ефремов, выступил против того, чтобы артисту меняли меру наказания с тюремного заключения на принудительные работы, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на представителя интересов потерпевшего Сергея Аверцева.

Михаил Ефремов попросил заменить наказание

По его словам, наказание преследует цель, чтобы осужденный осознал содеянное и изменил свою модель поведения. Аверцев выразил уверенность в том, что модель поведения Евремова осталась прежней. «Он по-прежнему пытается всеми правдами и неправдами снизить свою ответственность за содеянное», — отметил он.

Судом изначально было вынесено решение, согласно которому обо всех прошениях Ефремова будут извещать Виталия, однако в данной ситуации оповещения не было, подчеркнул его представитель.

Замена реального срока наказания на принудительные работы для актера Михаила Ефремова, осужденного на семь с половиной лет колонии за гибель человека в ДТП в Москве, вполне возможна. Такое мнение в эфире НСН высказал Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

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ФОТО: РИА Новости / пресс-служба Мосгорсуда
ТЕГИ:АварияДТПМихаил Ефремов
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