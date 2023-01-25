Сын погибшего в автоаварии с Ефремовым против смены наказания актера
Виталий, сын Сергея Захарова, погибшего в автоаварии, которую устроил актер Михаил Ефремов, выступил против того, чтобы артисту меняли меру наказания с тюремного заключения на принудительные работы, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на представителя интересов потерпевшего Сергея Аверцева.
По его словам, наказание преследует цель, чтобы осужденный осознал содеянное и изменил свою модель поведения. Аверцев выразил уверенность в том, что модель поведения Евремова осталась прежней. «Он по-прежнему пытается всеми правдами и неправдами снизить свою ответственность за содеянное», — отметил он.
Судом изначально было вынесено решение, согласно которому обо всех прошениях Ефремова будут извещать Виталия, однако в данной ситуации оповещения не было, подчеркнул его представитель.
Замена реального срока наказания на принудительные работы для актера Михаила Ефремова, осужденного на семь с половиной лет колонии за гибель человека в ДТП в Москве, вполне возможна. Такое мнение в эфире НСН высказал Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 702 / сут.
Умерли
395 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 466 / сут.
- В Берлине опасаются эскалации конфликта вокруг Украины из-за немецких танков
- Сын погибшего в автоаварии с Ефремовым против смены наказания актера
- Кулеба: Украина не желает заключать с РФ соглашение наподобие «Минска»
- СМИ: Шольц решил отправить Украине танки Leopard
- Путин назвал российскую систему ПВО одной из лучших в мире
- Путин заявил, что россиян не так просто оболванить
- Газпромбанк с 27 января прекратит трансграничные переводы в долларах
- Юрист рассказал, какие пункты указа о частичной мобилизации продолжают действовать
- Рекрутер объяснила, почему женщины зарабатывают меньше мужчин
- Никиту Михалкова выписали из больницы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru