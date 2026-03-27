Сын композитора Минкова отсудил 1,6 млн рублей у «Первого канала»
Сын композитора Марка Минкова Андрей отсудил у «Первого канала» 1,6 млн рублей за нарушение авторских прав. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Речь идёт о песнях «А знаешь, все еще будет», «Не отрекаются любя» и «Если б не было войны». В общей сложности Андрей Минков, получивший права на них по наследству, требовал с телеканала компенсацию в размере более 4,8 млн рублей.
Мужчина обвинил «Первый канал» в неправомерном использовании указанных произведений в телепрограммах «Голос», «Голос. Дети», «Ледниковый период» и «Праздничный концерт ко Дню Победы».
Суд постановил, что телеканал должен выплатить Андрею Минкову 1,6 млн рублей, однако это решение стороны могут оспорить в апелляционном суде.
Ранее экс-продюсера Олега Газманова Филиппа Россу арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере и нарушении авторских прав, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
