Сын Кадырова снялся в турецком сериале
Третий сын Рамзана Кадырова, 11-летний Адам, принял участие в съемках популярного турецкого сериала «Воскресший Эртугрул». Как отмечает РИА Новости, об этом рассказал глава администрации Шалинского района Турпал-Али Ибрагимов.
Добавим, этот сериал пользуется большой популярностью в Чечне. Он основан на истории мусульманских тюрок-огузов, его события разворачиваются в XIII веке. История рассказывает о жизни Эртугрула-бея, отца Османа I — основателя Османской империи.При этом ранее Рамзан Кадыров заявил, что он и его семья смотрят этот сериал.
В конце прошлого года в ходе визита в Турцию, глава республики побывал на съемочной площадке и пригласил актеров и режиссера в Чечню.
Ранее НСН писала, что Рамзан Кадыров признался, что хорошо поёт и любит песни с детства. По словам Кадырова, он всегда слушал чеченские героико-эпические песни и многие из них знает наизусть. При этом глава Чечни отметил, что чтение рэпа вызывает у него сложности.
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