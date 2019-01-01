Сын Кадырова снялся в турецком сериале

Третий сын Рамзана Кадырова, 11-летний Адам, принял участие в съемках популярного турецкого сериала «Воскресший Эртугрул». Как отмечает РИА Новости, об этом рассказал глава администрации Шалинского района Турпал-Али Ибрагимов.

Добавим, этот сериал пользуется большой популярностью в Чечне. Он основан на истории мусульманских тюрок-огузов, его события разворачиваются в XIII веке. История рассказывает о жизни Эртугрула-бея, отца Османа I — основателя Османской империи.При этом ранее Рамзан Кадыров заявил, что он и его семья смотрят этот сериал.

В конце прошлого года в ходе визита в Турцию, глава республики побывал на съемочной площадке и пригласил актеров и режиссера в Чечню.