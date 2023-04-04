Сын губернатора Артем Усс сообщил, что находится в России

По его словам, он был вынужден совершить побег из-под домашнего ареста в Италии. Усс отметил, что не верит в объективность правосудия там.

«В эти несколько особо драматичных дней со мной рядом были сильные и надежные люди. Спасибо им», - сказал Усс агентству.

Ранее, 27 марта, La Repubblica со ссылкой на близкие к следствию источники сообщило, что Артем Усс-младший избавился от электронного браслета, был доставлен в аэропорт на автомобиле, после чего, вероятно, вылетел частным рейсом по поддельным документам. Итальянские следователи подозревают, что к этому могут быть причастны российские спецслужбы, а сам Усс-младший, возможно, имел «целую сеть сообщников», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

