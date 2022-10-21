Адвокат: арестованный в Италии Артем Усс отказался от экстрадиции в США

По его словам, на заседании апелляционного суда Милана его подзащитный «не дал согласие на экстрадицию».

Нардо добавил, что защита Усса намерена обратиться в суд с запросом о переводе его под домашний арест.

Власти США обвиняют Артёма Усса в контрабанде нефти венесуэльской компании PDVSA на сотни миллионов долларов для России и Китая, пишут «Известия».