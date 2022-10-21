Адвокат: арестованный в Италии Артем Усс отказался от экстрадиции в США

Адвокат Виничио Нардо, представляющий интересы арестованного в Италии сына губернатора Красноярского края Артёма Усса, заявил, что его клиент отказался от экстрадиции в США, сообщает РИА Новости.

Красноярский губернатор Усс назвал обвинения США в адрес его сына политическими

По его словам, на заседании апелляционного суда Милана его подзащитный «не дал согласие на экстрадицию».

Нардо добавил, что защита Усса намерена обратиться в суд с запросом о переводе его под домашний арест.

Власти США обвиняют Артёма Усса в контрабанде нефти венесуэльской компании PDVSA на сотни миллионов долларов для России и Китая, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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