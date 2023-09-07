Сын Дмитрия Медведева стал координатором портала «Я в России»

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что Минцифры разработало портал по предоставлению госуслуг жителям новых регионов «Я в России», сообщает пресс-служба политической организации.

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В сообщении говорится, что со стороны партии реализацию проекта, который был инициирован решением генсовета «ЕР», координировал сын политика Илья Медведев.

«Возможности, которые даёт портал, позволяют любому гражданину на новых территориях практически получить ту же самую услугу, которую можно получить в столице нашей великой страны», - указал председатель партии.

Ранее Илья Медведев вступил в партию «Единая Россия», партбилет ему вручил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:Единая РоссияСынДмитрий Медведев

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