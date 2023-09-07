Сын Дмитрия Медведева стал координатором портала «Я в России»

Почти 500 тыс. москвичей нашли работу за 4 года при помощи службы занятости Защита обжаловала приговор дезинсектору по делу об отравлении арбузом в Москве Программу ко Дню города подготовил павильон «Макет Москвы» на ВДНХ Квиз пройдёт в «Лужниках» в рамках урбанфорума ко Дню города Солнце светило в Москве в августе на 40 часов больше обычного